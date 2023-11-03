Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Kasım 2023 16:30
2027 istifa sonrası kura sağlık bakanlığı

3 yıl kura açılmazsa

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