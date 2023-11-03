Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Kasım 2023 16:53
Yeni kadroya geçenler asaletlerini de aldı mı

kadroya geçtiği için 1 yılını tamamlamadan asaletini alam durumu gerçekleşti mi:? bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim.

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