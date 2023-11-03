KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Kasım 2023 16:54
Kamuda İşçi İken 4B Sözleşmeli Olarak Atananın Kıdem Tazminatı Durumu

Arkadaşlar merhaba, bir kamu kurumunda 4857'ye tabi işçi olarak çalışmaktayım.

4B sözleşmeli olarak aynı bakanlığın farklı bir kurumuna yerleştirme ile atandım. Burada biriken kıdem tazminatımı almam mümkün müdür, yoksa işçi iken istifa etmem gerektiğinden kıdem tazminatım yanar mı? Böyle dava ile ya da karar ile kıdem tazminatını alan var mı, bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.

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