Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Kasım 2023 17:39
Yüzde 55

Yılbaşında yüzde 55 oranında memurların zam alacağını düşünüyorum. Bu hali ile yılbaşında alacağım net rakam 50 bini geçiyor.


mıcheal owen
Şef
03 Kasım 2023 18:02

En mantıklı tahmin bu bence de. Olur olmaz göreceğiz


Abbas.KILKUYRUK2
Şef
03 Kasım 2023 18:08

Taşeronlar da bu koşullarda yüzde 22 alıyor) değişir bu oran biraz yukarı çıkar:)))

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