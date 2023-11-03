Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Kasım 2023 17:48
Üst üste gece çalıştırmak

Arkadaşlar sorum kısa ve net meslekte yeniyim tam bilmiyorum kadın personelim üst üste üç hafta gece çalışıyorum değişir dedim bekledim liste atıldı gene gece arada beş gün gündüz yok ekip değişiyor ama ben gecedeyim sahada oturup ağlayacak duruma geldim üst üste normal mi eniştem polis isterse yapar diyor


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Kasım 2023 18:47
çalıştıramaz. görev listelerini kaydet mobing için işine yarar. olayı tüm personele aynı mı işliyor. 12 12 mi var. rapor almadan önce ilçedeki müdüre çık. evrak arşive vermek üzere sayı al dilekçeyi ver sor yazılı olarak cevap versin.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Kasım 2023 18:49
enişten de bilmiyor. kaç yıllık polis? emniyet personeli hangi mevzuata hangi yönetmeliğe genelgeye göre çalışıyor biliyor mu?

Nevol
Şef
03 Kasım 2023 19:11
bilmiyorum ailemle yaşıyorum babam az bekle dedi diğer listeyi diğer liste geldi tamam dedi gereğini yapacaz gece çalışan ye kadın benim küçük bir ilçe
Gydm, 35 dk. önce
enişten de bilmiyor. kaç yıllık polis? emniyet personeli hangi mevzuata hangi yönetmeliğe genelgeye göre çalışıyor biliyor mu?

Memurhaps
Şef
03 Kasım 2023 19:15
Gece nasıl çalışıyorsun 12 36 mı
Toplam 4 mesaj

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