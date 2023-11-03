Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Kasım 2023 17:57
Yeter artık! Yerli ve Milli bir eğitim sistemi istiyoruz.

Öğretmen şikayetçi, öğrenci şikayetçi, veli şikayetçi, siyasetçi şikayetçi, halk şikayetçi. Artık yeni, yerli ve milli bir eğitim sistemi için şura toplamamız gerekiyor

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