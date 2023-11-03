Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


03 Kasım 2023 18:36
Unuttum

İnsana verilen en büyük nimet unutmak.

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