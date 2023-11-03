2024 yılı Pomem alımında yaş genişletilebilinir mi yine

bu yıl 30. dönemde olduğu gibi 94'lüler ve sonrası başvurabilecekken 93'lülerr kadar düşmüştü başvurular. seneye yine böyle bir durum yaşanabilir mi?

bu yıl 30. dönemde olduğu gibi 94'lüler ve sonrası başvurabilecekken 93'lülerr kadar düşmüştü başvurular. seneye yine böyle bir durum yaşanabilir mi?