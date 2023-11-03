KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


03 Kasım 2023 19:46
2024 yılı Pomem alımında yaş genişletilebilinir mi yine
bu yıl 30. dönemde olduğu gibi 94'lüler ve sonrası başvurabilecekken 93'lülerr kadar düşmüştü başvurular. seneye yine böyle bir durum yaşanabilir mi?

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