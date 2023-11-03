Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


03 Kasım 2023 19:48
Esad, Nasrallah'a İsrail yerine İdlib'e ve Türkiye'ye de savaş ilan etmesini tavsiye etti.

Al-Jumhoriya:

Hizbullah lideri Nasrallah, eksen arasındaki koordinasyonun bir parçası olarak ve İsrail'deki savaşla başa çıkma seçeneklerini incelemek ve bir sonraki aşamadaki tüm seçeneklere hazırlık amacıyla Şam'ı ziyaret etti ve Beşar Esad ile orada buluştu.

Mevcut tehdidin stratejik bir niteliği olduğundan Nasrallah'ın bugünkü konuşması sadece Hizbullah'ın konumunu değil, bir bütün olarak "direniş eksenini" yansıtacaktır.

Esad, Nasrallah'a İsrail yerine İdlib'e ve Türkiye'ye de savaş ilan etmesini tavsiye etti.

Anlamı: Mazlumdan yana değilim.

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