Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Kasım 2023 19:48
HİZMET PUANİ

Arkadaşlar Askerliğimi Uzun dönem 1 sene olarak sinir bölgesinde yaptım Doktor olarak ve büyük süresinde Sinir ötesinde görevlendirmelerde bulundum resmi görevlendirme yazılarım da var elimde Hizmet puanıma itiraz edip dilekçe yazdım fazla olması gereken için Ankara'dan bakanlıktan sonuca ilgili aranıp bu şekilde ek verilmeyeceği söylendi aykırı olarak sizce ne yapabilirim ? Askerde olmam savaş deprem ve olağanüstü durumlarda yüzde 100 fazla puan durumuna engel mi bilgili arkadaşlar yazarsa sevinirim


hadibe2
Aday Memur
03 Kasım 2023 19:59
askerde olduğun zamanlar niye senin memuriyetine eklensin ki

Dişhekimi1
03 Kasım 2023 21:11

Normal puan olarak eklendi zaten orda da memuriyetin yedek subay olarak devam ediyor

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