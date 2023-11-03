Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


03 Kasım 2023 20:05
Hafta sonu!!!

Sevdiğimiz hafta sonu etkinlikleri &#128514;

Hafta sonu kahvaltısı benim için özeldir,ya disarda bir demlik çay eşliğinde yada evde özenle hazırlanmış bir sofra &#129312;&#129312;&#129312;


bendenbana
Aday Memur
03 Kasım 2023 20:08

Bol uyku,yatak keyfi...


bendenbana
Aday Memur
03 Kasım 2023 20:10

Cuma iş çıkışı yapilan pazar market alışverişi


bendenbana
Aday Memur
03 Kasım 2023 20:11

Çamaşır yıkayıp asma


bendenbana
Aday Memur
03 Kasım 2023 20:15

Ve ve temizlik &#128514;


bendenbana
Aday Memur
03 Kasım 2023 20:18

Uzun uzun içilen demlikle car bardağı ile butunlesilen çay sefası &#129312;

Toplam 5 mesaj

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