Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


03 Kasım 2023 20:37
3600 Ek Gösterge Davası

Genel İdari Hizmetler sınıfından APK uzmanı olarak 1'inci dereceden emekli olup da mahkemeye gidip 3600 ek gösterge hakkı kazanan varsa kararın örneğinin verilmesi talebimdir. Saygılarımla.

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