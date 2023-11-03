Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Kasım 2023 20:46
Adlı Soruşturma, Ceza Ve Özlük Hakları Hk.
Arkadaşlar merhaba uzman cavuş olan bi yakınım meslekte bi soruşturma kapsamımda yargılanmaktadır. Nekadarlık bi Ceza alırsa meslekten ihraç olur, veya ihraç olduktan sonra özlük haklarından (Oyak, tazminat vs) ne denli faydalanabilir?

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