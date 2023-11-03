Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


03 Kasım 2023 21:06
DSİ UNVAN DEGISIKLIGI SINAVI YONETMELIGI

Merhaba arkadaşlar resmi gazetede dsi UNVAN değişikliği yönetmeliğinde bir d3gisiklik ywpiimis fakat olarak ne olduğu tam anlaşılmadı

Gören ya da anlayan var mı bu yönetmelik maddesi degisikligini

Teşekkürler şimdiden

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