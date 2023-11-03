Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Kasım 2023 23:33
Astsubay deneme sürecinde istifa edipte 657 sayılı kanunun 92. maddesine istinaden açıktan atama yol
deneme sürecinde istifa edipte tsk da subay astsubay 2 yıl görev yaptıktan sonra açıktan atama yoluyla memurluğa atanabilir diyorlar ama deneme süreci içerisinde istifa ettiğim için tereddütteyim bu şekilde olupta atanan var mı arkadaşlar nasıl bir yol izleyebilirim

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