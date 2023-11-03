Astsubay deneme sürecinde istifa edipte 657 sayılı kanunun 92. maddesine istinaden açıktan atama yol

deneme sürecinde istifa edipte tsk da subay astsubay 2 yıl görev yaptıktan sonra açıktan atama yoluyla memurluğa atanabilir diyorlar ama deneme süreci içerisinde istifa ettiğim için tereddütteyim bu şekilde olupta atanan var mı arkadaşlar nasıl bir yol izleyebilirim

deneme sürecinde istifa edipte tsk da subay astsubay 2 yıl görev yaptıktan sonra açıktan atama yoluyla memurluğa atanabilir diyorlar ama deneme süreci içerisinde istifa ettiğim için tereddütteyim bu şekilde olupta atanan var mı arkadaşlar nasıl bir yol izleyebilirim