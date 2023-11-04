Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


04 Kasım 2023 00:36
SÖZLEŞME BELKİ YENİLENMEYEBİLİR

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ SÖZLEŞME SORUNU CİDDİ BİR SORUN HALİNE GELİYOR. ARTIK ÖNEMSEYİN BUNU. SÖZLEŞMELER YENİLENMEME AŞAMASINA GELİNDİ. AKADEMİK ÇALIŞMA ORTAMI BÖYLE ŞARTLARDA OLMAZ. BU BAŞKA BİR ŞEY. NİTELİK BU ŞARTLARDA ÜRETİLMEZ.

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