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Editörler : Lanet


04 Kasım 2023 02:55
Yönümüz Kızılelma

Yönümüz Kızılelma

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Kızılelma parkı vardır bizim buralarda Elmayı da severim elmalı gümüş kolyeyi de Hediye etmiş idim bir zamanlar tanıdığıma Tabi Kızılelma denince akla gelen Türk-İslam Devletleri olsa gerek değil mi, Türk-İslam Allah razı olsun devletimizden Yönü Türk-İslam Yönümüz Kızılelma, Osmanlı Padişahlarının da İslam rehberi vardı, niceleri vardı Osman Gazi, Orhan Gazi - Şeyh Edebali hz idi Yıldırım Beyazıt - Seyyid Emir Sultan hz idi Fatih Sultan Mehmet - Şeyh Akşemsettin hz idi Kadrolarının da, memurlarının da mürşidi var idi Eee şimdide mürşid çok, ülkemizde mis gibi sofilik Mis gibi din eğitimi, Medrese, Külliye heryerde Maşaallah, bende Kahta Menzil Nakşibendi Sohbetlerine gitmeye başladım üç beş gün oldu Yönümüz Kızılelma, Padişah Ceddimize uymaca... bir çay içsek te kendimize gelsek...

Çay

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Bıraktım çaya şeker atmayı, bu çay şekersiz deme

Bir yudumcuk sevdiğim içer, çay sever tavsiye eder

Bardağımızda iz kalan yerlerden ,bir yudumcuk da ben

Bal ile tatlanır da çayımız , baldan tatsızdır deme

...

Barış Sağlam

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