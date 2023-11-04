Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2023 03:41
Kurtarılmayı bekleyen amasra..

Az önce amasra ile ilgili bir yazı okudum..amasrada ins.ruhsati verilmediğine dair...


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:43

Ben 44 yasindayim..benim çocukluğumda cok güzel bir amasra vardi..


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:44

Her sene amasyaya tatile giderdik.denizi tertemiz,sokakları pırıl pırıl bir amasra..


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:46

Lâkin bir zaman sonra bir fabrika açılmış orada.denize atık boşaltmış.anormal derecede denizi kirletmiş..


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:48

En son 15 sene önce gitmistim o tarafa..acayip derecede denizi kirli ve pisti.


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:50

Amasra belediyesinin ruhsat vermemesi sanırım bu yüzden. Orada işletme açanlar amasrayi pisletiyorlar.


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:51

Çünkü benim çocukluğumda gittiğim o şirin kasaba amasra hiç yoktu.inanilmaz derecede batırdılar orayı.


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:52

Valla ben betonlaşma olayına karşıyım..


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:55

Çok uzun zamandır gitmedim ama benim çocukluğumdaki yani 30 yıl önceki amasra cok güzeldi...ve yıllar içinde amasyadan eser kalmadı.


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:57

Bu araştırılmalı. Amasranin denizi hala kirli mi?anormal derecede kirliydi denizi en son gittiğimizde.


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 03:59

Hangi fabrikalar yada kuruluşlar denizi kirletmiş araştırılmalıdır ve ciddi cezalar kesilmelidir denizi kirletenlere..


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 04:00

Benim çocukluğumdaki o şirin o güzel amasra tekrar olsa..


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 04:02

Anaparadaki kirlilik araştırılmalıdır..


gazanya
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 04:03

Amasra 'daki kirlilik araştırılmalıdır..

gazanya, 14 dk. önce

Anaparadaki kirlilik araştırılmalıdır..

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