Görevlendirme Hakkında Önemli

Merhaba arkadaşlar ben İl müdürlüğüne atandım 4b li sağlık Teknikeriyim bayadır orada çalışıyorum ilçe Müdürlüğüne veya İl müdürlüğüne bağlı Tsm lere direk görevlendirme yoluyla geçebilir miyim. geçici görevlendirme değil direk görevlendirme çünkü İl müdürlüğüne bağlı hepsi onun alt kuruluşu sıkıntı yaşar mıyım? bilen arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim. çünkü ilçe sağlıkta çalışan tüm vb. Çalışan arkadaşların maaşını biliyorsunuz İl sağlık yapıyor ayrı bir kuruluş ve sicil değil. bilgisi olan veya geçmişte böyle görevlendirme ile giden arkadaşlar varsa yazabilir mi? şimdiden herkese teşekkür ederim.

Merhaba arkadaşlar ben İl müdürlüğüne atandım 4b li sağlık Teknikeriyim bayadır orada çalışıyorum ilçe Müdürlüğüne veya İl müdürlüğüne bağlı Tsm lere direk görevlendirme yoluyla geçebilir miyim. geçici görevlendirme değil direk görevlendirme çünkü İl müdürlüğüne bağlı hepsi onun alt kuruluşu sıkıntı yaşar mıyım? bilen arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim. çünkü ilçe sağlıkta çalışan tüm vb. Çalışan arkadaşların maaşını biliyorsunuz İl sağlık yapıyor ayrı bir kuruluş ve sicil değil. bilgisi olan veya geçmişte böyle görevlendirme ile giden arkadaşlar varsa yazabilir mi? şimdiden herkese teşekkür ederim.