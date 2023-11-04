Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Kasım 2023 11:25
Proje Okulu Yönetici İstifa

Arkadaşlar proje okulunda müdür yardımcısıyım. Sağlık problemlerim nedeniyle istifa ettim müdür yardımcılığından. Durumumu sormak için Din Öğretimini aradım. Bana istifalar bekletiliyor, yeni proje okulları yönetmeliği sonrası netleşecek dediler. Benim durumumda olan ya da istifası kabul edilen var mı?

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