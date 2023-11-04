Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2023 11:38
Engelli Yakınından Dolayı Tayin

Merhaba arkadaşlar Gsb de 4b Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Olarak Çalışmaktayım. Down Sendromlu abim den dolayı onun yanına tayin isteyebilir miyim ? Vasisi de benim .

Çok Yazılan Konular

4b den 4b ye geçişKadroya geçtiğimizi nerden öğrenirizSeçim nedeniyle kadroya gecenlerSözleşme feshi ile atananlar veya bekleyenlerSözleşmeli personelin sözleşmesi bitinceTüm 4B'li Personel 3+1'e Tabi mi?3+1 Hizmet Süresi BirleştirmeGSB Büro Personeli Neden Çağırılmıyor

Sözlük

esrar 2 Kasım 2 yağmur bulutu sağımı 1 çekirdek çitlemek 1 insanların nefretini kazanmak 1 bel bağlamak 1 ya bütün sırrı bozdun ya 1 saç dökülmesi 1 Yönetim Beyanları 1 atış serbest 1

Son Haberler

'Bugün son 12 ayda 5,4 milyar dolarlık bir savunma sanayisi ihracatından bahsediyoruz'Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da etkinlikler başladıBalıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıMEB, Türk mutfağının lezzetlerini dünyaya tanıtmak için gastronomi lisesi açacakNebi Hatiboğlu, olumsuz yanıt alınca istifa etmiş. İşte kulislerde konuşulan

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!