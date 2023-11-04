KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Kasım 2023 11:52
ortaöğretim koruma güvenlik alımı
Ortaöğretim mezunuyum. Koruma güvenlik görevlisi ortaöğretim mezunu neden alınmıyor. Hep önlisans mezunu alıyor. Artık birazda ortaöğretim mezunlarından alınsın.

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