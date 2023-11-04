Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Kasım 2023 12:48
Pomem Sağlık Raporu Talesemi taşıyıcılığı

29.Dönem Pomem Öğrencisiyim. Saglık Raporumda hemoglobin 12.2 çıkmıştı Dahiliye saglam yazmıştı 5 ay sonra raporum geri döndü hematolojiye sevk edildim. 12.9 çıktı hemoglobinim talesemi minör tanısı katıldı saglam A dilimi yazıldı. tekrardan geri döndü raporum takviye ilaç igne ile hemoglobinim 14.3 çıktı yolladık akademiye tekrardan geri geldi Fe+ takviyesiyle hemoglobin bu kadar yükselirmi ? Kan trafüzyonumu yapıldı yoksa yerine başkasımı girdi tarzında şüphelenme oldu. doktorlar beslenme ilaç su vs durumunda degişiklerin mümkün olacagını yazıp tekrardan akademiye yolladık 40 gündür dönüş yapılmadı raporuma. Ne gibi dönüş olur ? Olumsuz dönüş olursa mahkemeye vereyim mi kazanma şansım varmı ? yönetmelikte a dilimi Geçiyor talesemi minör ama akademi sürekli geri yolluyor raporu 35gün sonra mezuniyet var rapor yetişmezse ne olacak bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim


Adana01Erkal
Aday Memur
04 Kasım 2023 12:57

Bilenler yardımcı olabilir mi

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