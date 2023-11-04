Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2023 13:01
Devlet memurları kanunu 97. Madde

İzmir?de çalışırken 31.03.2023 tarihinde usulüne uygun olmayan istifa ettim 1 ay beklemeyerek dilekçe sonrasında ayrılış yaptık. Aklıma takılan soru şu o sırada yurdun 10 ilinde ohal vardı. Bu durum sonucunda benim istifamı devlet memurluğuna asla dönemez cezası alır mıyım?


istifa244
04 Kasım 2023 13:02

Herhangi görevlendirmem yoktu


lDeimosl
Genel Müdür
04 Kasım 2023 14:52

O illerde değilse sorun olmaz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 TlEş durumu tayini yardımTDS atama bekleyen bakabilir mi ?boşanma tayiniHizmet puanıLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !sıralamamı nasıl hesaplayacam yardım ?Personel Dağılım CetveliDevlet memurları kanunu 97. MaddeEğitim tayini

Sözlük

saç dökülmesi 2 çok konuşan insanlar 1 eşini aldatmak 2 murat kekilli 1 1957 yılı İstanbul'u 3 ya bütün sırrı bozdun ya 1 insanların nefretini kazanmak 1 mustafa kemal atatürk 2 Yönetim Beyanları 1 lahmacun 2

Son Haberler

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de hamile kadınlar, erken doğum ya da düşük yapıyorBakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorumKonya'da hakim ve savcıların katılımıyla Bisiklet Festivali yapıldıDezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı'nın sahte olduğunu bildirdiGalatasaray'da Bayer Münih mesaisi başladı

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!