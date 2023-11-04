Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2023 13:19
ankara il içi atama
ankara kasım ayı il içi atama, il sağlık müdürlüğünün sitesinde https://ankaraism.saglik.gov.tr/TR-278387/ankara-ili-2023-yili-kasim-donemi-yer-degistirme-ilani.html

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