Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2023 13:57
Boşanmadan Dolayı 12 Kasımda Mazeret Tayini Yazsak

Boşanmadan dolayı 12 kasımda açılacak olan mazeret tayini yazsak olumlu cevap alabilir miyiz ? Ve mazeret yazarken hangi sekmeyi seçmeliyiz sağlık can güvenliği olan sekmelerden hangisini seçmeliyim.

Çok Yazılan Konular

Kayıp dosyaAdalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiİş yurdu parasıİdare Memurları, Bakanlık atamalı personelin amiri oluyor muAfad paraları ne oldu ?Depremde mağdur olan personeli haber yapacakmısınızİkm'den geçiş İcra memurluğundan adli destek ve mağdur hizmetlerine geçiş mümkün müdür?Komisyon içi ilçeye atanan personelin havuz tayini hakkı var mı ?Mazeretsiz tayin isteyebilir miyim ?

Sözlük

kaza yerinde toplanan insanlar 1 eşini aldatmak 2 hayata dair iç burkan detaylar 1 insanların nefretini kazanmak 1 ya bütün sırrı bozdun ya 1 ruh ve beden ilişkisi 1 dünyaya bir daha gelsem 1 ah almak 1 bir daha dünyaya gelsem 4 Kasım 2

Son Haberler

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de hamile kadınlar, erken doğum ya da düşük yapıyorBakan Tunç: Filistin bağımsız devletinin artık kurulma zamanıdır diyorumKonya'da hakim ve savcıların katılımıyla Bisiklet Festivali yapıldıDezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı'nın sahte olduğunu bildirdiGalatasaray'da Bayer Münih mesaisi başladı

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!