piyade astsubay

halihazırda bir devlet kurumunda memur olarak çalışıyorum. kpss puanım 78. piyade ast olmak istiyorum. askerler 657 sayılj devlet memuru kanununa tabi olmadıklar için istifa ettikten sonra bekleme yapmadan eğitime katılma durumum olur mu? daha önce benzer süreç yaşayan varsa ve cevaplarsa sevinirim.

halihazırda bir devlet kurumunda memur olarak çalışıyorum. kpss puanım 78. piyade ast olmak istiyorum. askerler 657 sayılj devlet memuru kanununa tabi olmadıklar için istifa ettikten sonra bekleme yapmadan eğitime katılma durumum olur mu? daha önce benzer süreç yaşayan varsa ve cevaplarsa sevinirim.