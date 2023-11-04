KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Kasım 2023 14:01
piyade astsubay
halihazırda bir devlet kurumunda memur olarak çalışıyorum. kpss puanım 78. piyade ast olmak istiyorum. askerler 657 sayılj devlet memuru kanununa tabi olmadıklar için istifa ettikten sonra bekleme yapmadan eğitime katılma durumum olur mu? daha önce benzer süreç yaşayan varsa ve cevaplarsa sevinirim.

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