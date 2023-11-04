Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Kasım 2023 14:36
Pomem gih

Merhaba ben 29.dönem pomem öğrencisiyim bel fıtığından dolayı elendim geri hizmete geçmek istiyorum gih e girmek için ne gerekiyor şartları nedir.

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