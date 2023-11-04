KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


04 Kasım 2023 15:25
Pomem 31. Dönem kpss 2022 Lisans ile başvuru yapabilir miyim?

Arkadaşlık başlıkta gördüğünuz gibi sorunun cevabı nedir?


Hsosalih
Aday Memur
04 Kasım 2023 16:12

Yapabilirsin

Toplam 1 mesaj

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65 puanla pomeme çağılır mıyım sizcePomem 31. Dönem kpss 2022 Lisans ile başvuru yapabilir miyim?

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