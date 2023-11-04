Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Kasım 2023 15:29
Subaylığa Geçiş

Değerli komutanlarım jöh birliklerinde çalışmak ve jöh brovesini almak astsubaylıktan subaylığa geçme fırsatını arttırır mı?Cevalarınız için şimdiden teşekkür ederim.


ByAstsubay
Aday Memur
04 Kasım 2023 16:51
hayır
Toplam 1 mesaj

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