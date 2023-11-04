Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2023 15:54
Görevlendirme Hakkında
Merhaba arkadaşlar ben il müdürlüğüne atandım 4b li sağlıik Teknikeriyim bayadır orada çalişıyorum ilçe MÜdürlüğüne veya il müdürlüğüne bağlı Tsm lere direk görevlendirme yoluyla geçebilir miyim geçici görevlendirme değil direk görevlendirme çünkü İl müdürlüğüne bağlı hepsi onun alt kuruluşu sıkıntı yaşar miyIm? bilen arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim çünkü ilçe sağlıkta çalışan tüm vb. çalisan arkadaşların maaşını biliyorsunuz iI sağlık yapryor ayrı bir kuruluş ve sicil değil. bilgisi olan veya geçmişte böyle görevlendirme ile giden arkadaşlar varsa yazabilir mi? şimdiden herkese teşekkür ederim.

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