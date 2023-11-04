Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


04 Kasım 2023 16:04
TPAO mülakat

Arkadaşlar merhaba 16 Kasımda TPAO nun Uzman yardımcılığı için mülakata gideceğim daha önce tpao nun mülakatına girenleriniz var mı mülakatta ne gibi sorular soruluyor

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