Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


04 Kasım 2023 16:24
Mehil müddeti

Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizlere bir sorum olacak. Akademik bir kadroya girdiğimizde göreve başlamak için ne kadar mehil müddetimiz var? Yani hak edilen kadroyu ne kadar süre ile bekletebiliyoruz? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

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