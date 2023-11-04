Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Kasım 2023 16:26
Memur Bilgi

Kpss ile tekniker olarak merkezi atama ile herhangi bi kuruma atanmış birisinin izin hakları nasıl? Hafta sonları tatil mi? Bayram tatillerinde çalışır mi? Ve her kurumda izin haklar aynı mıdır? Bilgilendirirseniz sevinirim..

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