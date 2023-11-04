Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2023 17:47
Eğitim tayini hk.

Merhaba. 4 yıl önce eğitim tayini yaptım. Atandiktan 2 sene sonra okuldan kaydımı sildirdim ve tekrar aynı üniversiteyi kazandım. Benden mazeret belgesi istendiğinde universiteye kayıt tarihimin atandigim tarihten sonra olması sıkıntı olur mu. Bilen biri yardım ederse çok sevinirim.

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