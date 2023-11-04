Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2023 17:57
Kadro derece değişikliği
Bakanlık 2 yıldan fazladır kadro değişikliği yapmadı 16 mart 2023te dilekçe verdim. 7den 4e düştüm. Tekrar dilekçe versem 3 olurmuyum

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