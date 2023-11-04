3600 verip 7200 geri aldılar

aylarca seçim vaadi verip 4 yıl sonunda bazı kesimlere 3600 ek gösterge verildi, ancak ek gösterge uygulamaya geçtikten 6 ay sonra memurlara verilen seyyanen 8077 tl emekliye verilmeyerek 4 yıl bekletilen memura verilen 3600 ek göstergenin getirisi tam iki katı olarak geri alınmıştır.şu an memurları ve emeklileri anlamakta güçlük çekiyorum, 3600 alamadım diye bar bar bağıranlar şu an 8077 tl eksik maaş alacaksınız ya da alıyorsunuz.

aylarca seçim vaadi verip 4 yıl sonunda bazı kesimlere 3600 ek gösterge verildi, ancak ek gösterge uygulamaya geçtikten 6 ay sonra memurlara verilen seyyanen 8077 tl emekliye verilmeyerek 4 yıl bekletilen memura verilen 3600 ek göstergenin getirisi tam iki katı olarak geri alınmıştır.şu an memurları ve emeklileri anlamakta güçlük çekiyorum, 3600 alamadım diye bar bar bağıranlar şu an 8077 tl eksik maaş alacaksınız ya da alıyorsunuz.