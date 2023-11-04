Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Kasım 2023 19:01
3600 verip 7200 geri aldılar
aylarca seçim vaadi verip 4 yıl sonunda bazı kesimlere 3600 ek gösterge verildi, ancak ek gösterge uygulamaya geçtikten 6 ay sonra memurlara verilen seyyanen 8077 tl emekliye verilmeyerek 4 yıl bekletilen memura verilen 3600 ek göstergenin getirisi tam iki katı olarak geri alınmıştır.şu an memurları ve emeklileri anlamakta güçlük çekiyorum, 3600 alamadım diye bar bar bağıranlar şu an 8077 tl eksik maaş alacaksınız ya da alıyorsunuz.

halis4242
Genel Müdür
04 Kasım 2023 19:48

Bu halk anlamaz, gözü kapalı yine aynı iktidarı başa geçirir!!?

İnsanların hem cepleri hem beyinleri boşaltılıyor, fakat küçük yemlerle insanlar yine hipnoz edilmiş vaziyette, CHP 'ye inat en düşük maaşın 22.000 yapılmış olması bundan sonrası için bunun aheste aheste çıkarılacağı/çıkarıldığı anlamı taşıyor ki zaten her geçen gün kat be kat enflasyonda bu zam oranı da erimiştir!!?

Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az!??


lutt
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 20:01

......kandırıldık!!!!

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