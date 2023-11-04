Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


04 Kasım 2023 19:21
Hafta içi 5 gün izinsiz işe gitmeyen memur kaç gün gitmemiş sayılır?

Hafta içi 5 gün izinsiz işe gitmeyen memur kaç gün gitmemiş sayılır?

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