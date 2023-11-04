Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Kasım 2023 19:26
Ovp yüzde 61.25 oldu

Yıl sonu ovp yüzde 65 ancak olur yüzde 49.46 zammı yüzde 50 ye tamamlarlar yüzde 50 üstü beklemeyin boşuna


tegmen-kayzer
Şef
04 Kasım 2023 19:28

Sana ne kim ne kadar zam bekliyor? Olmayan aklını kendine sakla bence


Frkn0660
Aday Memur
04 Kasım 2023 19:52
laf olsun torba içten içe de biliyorsun 53-54 geleceğini kendine kendine kriz yaratiyorsun burada

Anuşirvann
Genel Müdür
04 Kasım 2023 19:55

Trol bunlar hocam. Bilerek milletin sinir uçları ile oynuyorlar.

Frkn0660, 47 dk. önce
laf olsun torba içten içe de biliyorsun 53-54 geleceğini kendine kendine kriz yaratiyorsun burada

sonromatik
Aday Memur
04 Kasım 2023 20:17

Laf söyledi bal kabağı

tegmen-kayzer, 1 saat önce

Sana ne kim ne kadar zam bekliyor? Olmayan aklını kendine sakla bence


fizikçi1982
Şube Müdürü
04 Kasım 2023 20:38

Sonromantik misin nesin sana inat %50 den fazla bekliyorum

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadar2023 kasım ayı enflasyonuEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?5510 'un Emeklilik Dezavantajları (Önemli)2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında Gerçekleşecektir2024 ocakta asgari ücret ne kadar olur?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir2023 Ekim maaşlarımızı yazalımYüzde 552024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?

Sözlük

eşini aldatmak 1 bir daha dünyaya gelsem 4 İç Kontrol 1 herg etmek 1 hepinizden nefret ediyorum ama tek başımayken canım sıkılıyo 1 kaza yerinde toplanan insanlar 1 hayata dair iç burkan detaylar 1 atış serbest 1 Yönetim Beyanları 1 antik dönemlerde kullanılan harçlar 1

Son Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Keşke yüzüme söyleseydinBakanı Tekin: Müfredat değişikliği konusunda çalışmalar sürüyorBayraktar TB3 SİHA üçüncü uçuş testini başarıyla tamamladıÖzgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtıMalatya'da depreme dayanıklı 400 sosyal konutun temeli atıldı

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!