Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Kapalı
04 Kasım 2023 20:48
es durumu pdc dolulugu
arkadaslar es durumuyla gidilen yerde esinin bulundugu ilcede pdc dolulugu nediyle verilmeyen ve ya pdc dolu oldugu halde verilen var mi? pdc dolu diyip vermediler fakat baska bi ilde pdc dolu olmasina ragmen es durumuyla gelenler oldu neye gire degisiyor bu durum bilen var mi nasil bir yol izlemek lazim ayni ilce icin

Sema2634
Kapalı
04 Kasım 2023 20:50
soruyu daha acik sorayim. ayni ilceye vermeyip baska bir ilceye verildik. pdc dolu dediler. ama baska bir ilin ilcesine es durumuyla gelen arkadasi pdc dolu olmasina ragmen ayni ilcede baslattilar. bu ayrim neye gire yapiliyor ayni ilceye gecmek icin ne yapilabilir? bilen varsa aydinlatabilir mi

lDeimosl
Genel Müdür
04 Kasım 2023 21:41

Bu iki il büyükşehir mi değil mi?

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