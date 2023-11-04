es durumu pdc dolulugu

arkadaslar es durumuyla gidilen yerde esinin bulundugu ilcede pdc dolulugu nediyle verilmeyen ve ya pdc dolu oldugu halde verilen var mi? pdc dolu diyip vermediler fakat baska bi ilde pdc dolu olmasina ragmen es durumuyla gelenler oldu neye gire degisiyor bu durum bilen var mi nasil bir yol izlemek lazim ayni ilce icin

arkadaslar es durumuyla gidilen yerde esinin bulundugu ilcede pdc dolulugu nediyle verilmeyen ve ya pdc dolu oldugu halde verilen var mi? pdc dolu diyip vermediler fakat baska bi ilde pdc dolu olmasina ragmen es durumuyla gelenler oldu neye gire degisiyor bu durum bilen var mi nasil bir yol izlemek lazim ayni ilce icin