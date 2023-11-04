Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Kasım 2023 21:25
Uzmanlık sınavı e-sınav giriş belgesi çıkmıyor?

Merhaba arkadaşlar,

https://basvuru.meb.gov.tr sitesinden daha önce başvuru yaptım; fakat şu an aynı sitede e-sınav belgesi sorgulamak için e-Devletle giriş yapınca şöyle bir mesaj alıyorum:

"Sınav giriş belgesi alabilecek adaylar arasında bulunmamaktasınız!"

Aynı şeyi yaşayan var mı ? Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir?

Çok Yazılan Konular

Eğitim kalitesinin kötülüğünün tek sebebi PDR servisidir (!)Bakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.Rehber öğretmen DYK ek dersNeyi bekliyoruz hocam ?Mesele müfredat değil mesele sistemMebbis 'te " zorunlu hizmet" kısmında hiçbir şey yazmıyor!Cimer'e hiç şikayet edilmemiş öğretmen!NormHizmet puanı davalarıRehberlige de destekleme kursu istiyoruz

Sözlük

antik dönemlerde kullanılan harçlar 1 lahmacun 2 bel bağlamak 1 İç Kontrol 1 puff bar 1 şu an çalan şarkı 4 insanların nefretini kazanmak 1 bir daha dünyaya gelsem 4 ruh ve beden ilişkisi 1 eşini aldatmak 1

Son Haberler

Balıkesir'de orman yangını çıktıBakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali ile ziyaretçi sayısı artacakEn acı ölüm; babasının kullandığı traktörün altında kalan Ayaz, öldüİstanbul Valiliğinden 'sağanak' uyarısıBakan Tunç: Yargı reformuyla ilgili çalışmalarımız tüm hızla devam ediyor

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!