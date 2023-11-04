Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Kasım 2023 23:29
2024 Ocak En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?
Herkes yok şöyle oran yok böyle oran maaş bazında ne kadar olacağını tahmin yazalım kafalar karışmasın 32.000 çok mu iyimser olur Ocak 2024 maaşı için?

mıcheal owen
Şef
04 Kasım 2023 23:34

33 dedi ya bakan


umutXx
Daire Başkanı
04 Kasım 2023 23:40

kesin değil, ancak tahmini olarak toplam enflasyon + sözleşme oranı = %50-60 civarı, tabi kasım ve aralık ayını çok düşük göstermezlerse.

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