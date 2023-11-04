2024 Ocak En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

Herkes yok şöyle oran yok böyle oran maaş bazında ne kadar olacağını tahmin yazalım kafalar karışmasın 32.000 çok mu iyimser olur Ocak 2024 maaşı için?

Herkes yok şöyle oran yok böyle oran maaş bazında ne kadar olacağını tahmin yazalım kafalar karışmasın 32.000 çok mu iyimser olur Ocak 2024 maaşı için?