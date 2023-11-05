Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Kasım 2023 00:11
Mazeret Tayini

Selamun aleyküm arkadaşlar, babam Koah hastası, annem ile babam ayrı, sormak istedğim mazeret tayininde bulunabilir miyim acaba? Nasıl bir yol izlemeliyim?

Çok Yazılan Konular

Eğitim kalitesinin kötülüğünün tek sebebi PDR servisidir (!)Bakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.Rehber öğretmen DYK ek dersMebbis 'te " zorunlu hizmet" kısmında hiçbir şey yazmıyor!Rehberlige de destekleme kursu istiyoruzNeyi bekliyoruz hocam ?Normara tatilHizmet puanı davalarıİsteyen çocuk okula gelsin!

Sözlük

aşkenazi 1 ruh ve beden ilişkisi 2 puff bar 1 yazarım 1 1957 yılı İstanbul'u 3 esrar 2 ya bütün sırrı bozdun ya 1 insanların nefretini kazanmak 1 saç dökülmesi 3 kendine şarkı hediye etmek 1

Son Haberler

Vakıf konutlarında oturan memurların kira artışı nasıl belirlenir?Comanchero Suç Örgütü'nün yöneticileri yakalandıCHP'de genel başkan seçimi ikinci tura kaldıKocaeli'de deniz taştı: Otopark su altında kaldıAsansörde kalan 3 öğrenci bulundukları yerden çıkarıldı

Editörün Seçimi

Ekim 3.43 açıklandı. Şimdiye kadar kesinleşen ne kadarNeden 29 Ekim?Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!