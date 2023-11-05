Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Kasım 2023 00:24
selamun aleykum
x ilinde polis memuruyum. Şüpheli ifadesinde beyan etmiş olduğu delil olabilecek malzeme kayboldu. Savci talimat yazmis araştırılarak cevap yazın demiş. Sonuç ne olur?

Hucinebah44
Aday Memur
05 Kasım 2023 01:07

https://youtube.com/shorts/kOMvF5sQwos?feature=shared


Çevik.34
Aday Memur
05 Kasım 2023 01:08
lin acilmadi
Hucinebah44, 8 dk. önce

https://youtube.com/shorts/kOMvF5sQwos?feature=shared

Toplam 2 mesaj

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