KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Kasım 2023 01:32
Kasım ayı astsubay alımı kontenjanı

7 Kasım'da MSB astsubay ilanını açacak büyük ihtimalle kontenjan 2k seviyesi olurmu geçen seneki gibi ve lisans puanım 67 bu seviyelerden çağrılma ihtimali nedir

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