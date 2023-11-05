Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


05 Kasım 2023 02:05
Zonguldaka trenle gitmenin zevki farklıdır..

Karabuk ile zonguldak arası 2.5 saattir tren ile.arabaylada gidilir trenle gitmek daha zevklidir...


gazanya
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 02:08

Karabukten trenle zonguldaka giderseniz eger muhteşem bir doğa ile karşılaşırsanız yenice ormanları ve filyos çayı ile...


gazanya
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 02:09

Yenice ormanları dünyada 7.siradaymis ağaç çeşitliliği bakımından dünyada.


gazanya
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 02:12

Muhteşem bir doğa manzarasi ve filyos çayı ve tren yolculuğu...


gazanya
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 02:14

Eğer karabukten zonguldaka giderseniz eger tren yolculuğunu tercih etmelisiniz.gunde 4 sefer teen var zonguldaka...


gazanya
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 02:15

Araba ile giderseniz hicbir şey göremezsiniz..


gazanya
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 02:16

Bu günlerde zonguldak ve karabükün cok haberi yapılıyor o yuzden söyledim.

Toplam 6 mesaj

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