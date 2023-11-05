Müze Araşt. Kültür Bakanlığı

Merhaba arkadaşlar, Kültür Bakanlığı Müze Araştırmacısı kadrosunda mülakata kaldım. Daha önce bu alandan mülakata katılan arkadaşlar ne tarz sorular soruluyor? Daha genel bir çalışma mı yoksa belli başlı şeylere mi çalışmamız gerekir?

Misal veriyorum bana Erken Devir Osmanlı sanatı döneminden bahset mi der ya da herhangi bir yapı ismi sorup mimarisini ve tarihini anlat mı der? Daha önce herhangi bir mülakata katılmadım oyüzden pek bilgim yok.