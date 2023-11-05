Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Kasım 2023 09:27
EKYS HAKKINDA
-İyi bi puan almak istiyorum. ne zaman çalışmaya başlamalıyım sizce.

halis4242
Genel Müdür
05 Kasım 2023 10:27

Eylül'de başlamalıydın bence!!


Aygüll1
Aday Memur
05 Kasım 2023 10:40
hocam dikkat dağınıklığım oluyor uzun süreçte. benim kafam biraz hızlandırılmış kurs tarzında daha iyi çalışıyor. az zaman kaldığında daha iyi öğreniyorum. Bu tarz çalışıp iyi puan alan öğretmenler vardır mutlaka diye düşünüyorum. Acaba onlar kaç ay öncesinden başladılar merak ediyorum.
halis4242, 2 saat önce

Eylül'de başlamalıydın bence!!


penac
Şube Müdürü
05 Kasım 2023 10:45

Branşınız nedir ?

Aygüll1, 2 saat önce
hocam dikkat dağınıklığım oluyor uzun süreçte. benim kafam biraz hızlandırılmış kurs tarzında daha iyi çalışıyor. az zaman kaldığında daha iyi öğreniyorum. Bu tarz çalışıp iyi puan alan öğretmenler vardır mutlaka diye düşünüyorum. Acaba onlar kaç ay öncesinden başladılar merak ediyorum.

Aygüll1
Aday Memur
05 Kasım 2023 10:45
edebiyat branşım hocam
penac, 2 saat önce

Branşınız nedir ?


braveheart1234
Daire Başkanı
05 Kasım 2023 11:03
Kapasiten varsa 2 ay yeter. Günde 1-2 saat.

Aygüll1
Aday Memur
05 Kasım 2023 11:25
temelim sağlam hocam. branşım edebiyat ama tarihim coğrafyam genel kültürüm iyidir. Tam bi sözelciyimdir. yönetmeliğe adamakıllı çalışmam lazım bu konuda eksiğim. yarıyıl tatilinde başlarım diye kafamdan geçiriyordum bir de buradaki tecrübeli meslektaşlarıma sorayım dedim. teşekkürler hocam, 1-2 ay odaklanıp çalışmak mantıklı geldi.
braveheart1234, 1 saat önce
Kapasiten varsa 2 ay yeter. Günde 1-2 saat.
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