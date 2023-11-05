EKYS HAKKINDA

hocam dikkat dağınıklığım oluyor uzun süreçte. benim kafam biraz hızlandırılmış kurs tarzında daha iyi çalışıyor. az zaman kaldığında daha iyi öğreniyorum. Bu tarz çalışıp iyi puan alan öğretmenler vardır mutlaka diye düşünüyorum. Acaba onlar kaç ay öncesinden başladılar merak ediyorum.

hocam dikkat dağınıklığım oluyor uzun süreçte. benim kafam biraz hızlandırılmış kurs tarzında daha iyi çalışıyor. az zaman kaldığında daha iyi öğreniyorum. Bu tarz çalışıp iyi puan alan öğretmenler vardır mutlaka diye düşünüyorum. Acaba onlar kaç ay öncesinden başladılar merak ediyorum.