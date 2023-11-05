Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Kasım 2023 11:15
Filistin İsrail Savaşı
07 Ekim 2023 günün den itibaren terörist Vandal İsrail yahudileri tarafından savunmasız FİLİSTİNLİ Müslüman kardeşlerimize tarihte görülmemiş bir katliam ile özellikleri çocukları yaşlıları kadınları sivilleri vahşice katletmekte ve büyük bir soykırım yapmakta, ABD ise her türlü desteği vermektedir. BM genel merkezi ABD de. Bu soykırıma Dünya halkı sessiz kalmıyo protesto düzenliyor tepki gösteriyor. özellikle X sosyal medyasında telegram da yürek vicdan dayanamayacak videolar resimler var. o bir çocuğun dahi ölümüne şehit olmasına sebeb olan beni İsrail yahudileri yerle bir edilmeyi hak ediyor. Dünyada 2 milyar Müslüman 58 İslam devleti buluyor. 8 milyon nüfuslu konya kadar toprağı olan İsrail'in ablukaya aldığı müslüman kardeşlerimizin yok olmasını sadece seyrediyoruz. neden müdahale edilmiyor anlamıyorum.

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