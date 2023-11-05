Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Kasım 2023 11:56
Varlık Fonuna Devredilen KİTLER

Varlık fonuna devredilen kitler satılmak için mi devredildi. Özelleştirme kapsamında olmadan satılır mı?

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